Das Wetter: Nach Nebel oft freundlich, 14 bis 18 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.10.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag in Süd- und Ostbayern örtlich zäher Nebel oder Hochnebel. Sonst überwiegend freundliches Wetter und Temperaturanstieg auf 14 bis 18 Grad. Kommdende Nacht teils klar mit örtlichem Nebel, teils bewölkt; später in Unterfranken Regen. Tiefsttemperaturen um 7 Grad. Morgen anfangs im Südosten noch Auflockerungen, sonst zunehmend regnerisch. Am Dienstag und Mittwoch überwiegend bewölkt und weniger Regen. Tageshöchstwerte 7 bis 15 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.10.2020 10:00 Uhr