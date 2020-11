Das Wetter: Nach Nebel meist bewölkt, in Alpennähe freundlicher

Paris gedenkt der Opfer des Bataclan-Anschlags

Paris: Fünf Jahre nach den Terroranschlägen auf das Konzerthaus Bataclan und weitere Ziele in Paris wird heute in der französischen Hauptstadt an die 130 Todesopfer erinnert. Bei der offiziellen Zeremonie mit Premierminister Castex gelten wegen der jüngsten Attentate in Paris und Nizza besondere Sicherheitsvorkehrungen. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Gedenken auch nur in kleinem Rahmen statt. Am 13. Novemver 2015 hatten Terroristen des sogenannten "Islamischen Staats" das Bataclan angegriffen, sowie mehrere Bars und Restaurants und das Fußballstadion Stade de France. Mehre hundert Menschen wurden verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2020 09:00 Uhr