Das Wetter: Nach nächtlichen Gewittern tagsüber wechselhaft

Das Wetter in Bayern: In der Nacht anfangs noch örtlich Gewitter. Für Oberbayern und Schwaben gibt es regionale Unwetterwarnungen. Es kühlt ab auf 19 bis 15 Grad. Am Tag wechselhaft mit Gewittern, Regen und freundlichen Abschnitten. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2024 01:00 Uhr