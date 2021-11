Das Wetter: Nach Hochnebel vielerorts sonnig bei 2 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig bei 2 bis 6 Grad. Am Alpenrand und gebietsweise im Alpenvorland teils länger trüb durch Hochnebel. Im nördlichen Franken im Laufe des Tages vermehrt Wolken. Morgen nach örtlichem Nebel wieder sonnig, nur im nördlichen Franken überwiegend bewölkt. Donnerstag an den Alpen und im höheren Bayerischen Wald teils länger sonnig, sonst meist trüb. Am Freitag besonders im Süden zeitweise etwas Schnee. Maximal 0 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2021 07:00 Uhr