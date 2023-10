Das Wetter: Nach Frühnebel - sonnig bei 23 bis 29 Grad.

Das Wetter in Bayern: Nach Frühnebel zunächst recht sonnig. Im Laufe des Nachmittags und am Abend kommen immer mehr Wolken, örtlich sogar Schauer oder Gewitter. Lebhafter, in Böen mitunter starker bis stürmischer Wind. Höchstwerte 23 bis 29 Grad. In der Nacht an den Alpen anfangs noch Regen, sonst meist klar bei Tiefstwerten um 8 Grad. Die Aussichten bis Freitag Morgen teils sonnig, teils bewölkt, aber meist trocken. Am Donnerstag und Freitag dann wieder recht sonnig. Höchstwerte 15 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 06:00 Uhr