Das Wetter: Nach Frühnebel sonnig bei 15 bis 19 Grad

Das Wetter: Nach örtlichem Frühnebel meist sonnig, am Nachmittag vereinzelt wolkig, 15 bis 19 Grad. Kommende Nacht im Norden teils stärker bewölkt, sonst fast überall klar. Tiefstwerte um 5 Grad, vereinzelt Nebel. Morgen und am Wochenende bei 17 bis 25 Grad freundlich, erst am Sonntag wieder etwas Regen möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 09:00 Uhr