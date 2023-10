Das Wetter: Nach Frühnebel sonnig bei 13 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gehen die Temperaturen auf acht bis drei Grad zurück; am kältesten wird es im Bayerischen Wald. Morgen von Frühnebel abgesehen überwiegend sonnig bei Tageshöchstwerten zwischen 13 und 23 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag besonders im Norden und Osten Bayerns zeitweise stark bewölkt mit Schauern, am Montag wieder mehr blauer Himmel. Die Nächte werden etwas milder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.10.2023 19:45 Uhr