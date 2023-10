Das Wetter: Nach Frühnebel meist freundlich, bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, zum Morgen hin örtlich Nebel, Tiefstwerte zwischen 7 und 3 Grad. Im Tagesverlauf Sonne und Wolken bei Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Dienstag und Mittwoch bewölkt mit Regenfällen. Es wird kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2023 01:00 Uhr