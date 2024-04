Das Wetter: Nach einer milden Nacht zieht im Laufe des Tages Regen auf

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist trocken bei 14 bis 9 Grad. Zum Morgen hin in Unterfranken etwas Regen möglich. Der Tag beginnt im Osten noch sonnig, von Westen her ziehen Regenwolken auf. Die Temperaturen erreichen 14 bis 24 Grad. Am Mittwoch kühler, oft bewölkt und in Südbayern etwas Regen. Am Donnerstag wieder viel Sonne.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2024 01:00 Uhr