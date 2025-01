Das Wetter: Morgen zunächst Nebel, dann Sonne und Wolken

Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet klar, teils neblig aber meisten trocken bei Tiefstwerten von + 3 bis -6 Grad. Morgen nach Nebel mal Sonne, mal Wolken. Höchstwerte: 4 bis 9 Grad. Am Freitag erst bewölkt mit etwas Regen oder Schnee, am Nachmittags in Nordbayern freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2025 21:00 Uhr