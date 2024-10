Das Wetter: Morgen zumeist trüb bei höchstens 21 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zumeist neblig. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen 13 und 9 Grad. Morgen und am Sonntag nur an den Alpen und im Bayerischen Wald sonnig. Sonst trüb bei Höchstwerten zwischen 13 und 21 Grad.

