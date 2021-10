Das Wetter: Morgen viele Wolken, teils länger Regen

Schwesig warnt SPD vor Personaldebatte

Schwerin: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig will sich nicht an Personalspekulationen um eine neue SPD-Führung beteiligen. Im "Bericht aus Berlin" im Ersten forderte Schwesig, die Partei solle jetzt nicht den Fokus auf sich und Personal rücken, sondern auf die Bildung stabiler Regierungen in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin und im Bund. Bei der Frage nach einer möglichen eigenen Kandidatur äußerte sich Schwesig zurückhaltend. Unabhängig von der Frage nach dem Parteivorsitz sei ihr ihr Platz in Mecklenburg-Vorpommern. Das hätten die Bürgerinnen und Bürger gerade deutlich bestätigt. Der Chef der SPD-Fraktion im Bundestag, Mützenich, hatte Schwesig und Generalsekretär Klingbeil als mögliches neues Führungsduo der Partei ins Gespräch gebracht. Am Freitag hatte Parteichef Walter-Borjans seinen Rückzug angekündigt. Co-Chefin Esken hat sich bislang nicht zu ihrer politischen Zukunft geäußert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2021 23:00 Uhr