Das Wetter: Morgen überwiegend freundlich bei 24 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar oder leicht bewölkt, Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Morgen und am Samstag überwiegend freundlich mit wenigen Wolken. Am Sonntag ungetrübter Sonnenschein. Höchstwerte jeweils zwischen 24 und 31 Grad. In den Nächten kühlt es ab auf 18 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2024 22:00 Uhr