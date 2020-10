Nachrichtenarchiv - 12.10.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht anfangs in Alpennähe noch vereinzelt Schauer. Sonst meist trocken. Tiefstwerte 5 bis 1 Grad. Morgen teils freundlich, teils bewölkt. Mittwoch und Donnerstag unbeständiges Wetter und gebietsweise Regen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad, nachts Tiefstwerte bis -2 Grad.

