Das Wetter: Morgen sonnig und recht warm

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen 12 und 5 Grad. Morgen nach örtlichen Nebel windig und zumeist sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende tagsüber weiterhin recht mild.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 20:00 Uhr