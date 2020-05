Das Wetter: Morgen im Norden freundlich, im Süden regnerisch

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden trocken, im Süden zieht Regen auf bei 9 bis 4 Grad. Morgen im Norden freundlich und trocken, im Süden regnerisch bei 9 bis 17 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende freundlich und trocken, nur in Alpennähe am Samstag einzelne Schauer bei 13 bis 21 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2020 20:00 Uhr