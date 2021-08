Das Wetter: Morgen erst sonnig, dann Schauer und Gewitter

Polizei zieht Bilanz nach Protesten gegen Corona-Politik

Berlin: Nach den Protesten gegen die Corona-Politik der Bundesregierung am vergangenen Wochenende hat die Polizei Bilanz gezogen. Knapp 1000 Menschen wurden demnach in Berlin festgenommen oder zeitweise in ihrer Freiheit beschränkt. Mehr als 60 Polizistinnen und Polizisten wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Demonstrant starb laut Obduktionsbericht an einem Herzinfarkt. Dem Polizeibericht zufolge wurden allein gestern mehr als 500 Ermittlungsverfahren eingeleitet - unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffes gegen Vollstreckungsbeamte. Weitere Anzeigen gab es wegen besonders schwerem Landfriedensbruchs, Verstößen gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz, der Teilnahme an einer verbotenen Versammlung sowie wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzvorschriften.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2021 21:00 Uhr