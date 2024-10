Das Wetter: Morgen erst freundlich, dann Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar bei Tiefstwerten von 8 bis 0 Grad. Morgen zunächst Sonne und Wolken, später von Westen her Regen bei 11 bis 20 Grad. Am Dienstag meist trocken. Am Mittwoch viel Sonne und noch etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 20:00 Uhr