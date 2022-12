Das Wetter: Meistens trüb mit Regen, Schneeregen oder Schnee, Höchstwerte 5 Grad

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen, in höheren Lagen Schnee. Temperaturanstieg auf 2 bis 5 Grad. In der Nacht dann weiterhin bewölkt und vor allem nach Osten zu noch Regen oder Schnee. Tiefsttemperaturen um 0 Grad. In den nächsten Tagen vielerorts Fortdauer der wolkenreichen Witterung, anfangs im Osten hier und dort noch etwas Schnee oder Schneeregen. Einzig in den Alpen teils länger sonnig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2022 03:00 Uhr