Das Wetter: Meist trüb, vereinzelt auch sonnig, -1 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts länger trüb, teils auch sonnig. lm Norden ab Mittag Wolken und vereinzelt Regen oder Schnee. Höchstwerte -1 bis 7 Grad. In der Nacht meist trocken bei 0 bis -7 Grad. Auch morgen und übermorgen höchstens in den Alpen und im Bayerischen Wald länger sonnig, sonst trüb. Am Samstag nach Nebelauflösung überall länger sonnig, dann auch etwas milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 10:00 Uhr