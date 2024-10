Das Wetter: Meist trüb, nur an den Alpen Sonnenschein

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, in den Alpen dagegen sonnig. Höchstwerte 10 bis 17 Grad. In der Nacht stellenweise Nebel, die Werte gehen zurück auf 8 bis 3 Grad. Die Aussichten: Auch morgen und am Samstag teils länger trüb, teils freundlich, an den Alpen sonnig. Am Sonntag in ganz Bayern Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 15:00 Uhr