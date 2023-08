Das Wetter: Meist trüb mit Regen bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: In Unterfranken und im Südosten etwas Sonne, sonst trüb und häufig Regen. Für das südliche Schwaben und Oberbayern gilt weiter die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor Stark- und Dauerregen. Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad. Kommende Nacht im Süden weiter regnerisch, im Norden auch Auflockerungen. Tiefstwerte 13 bis 9 Grad. Morgen und am Dienstag weiter bewölkt mit Regen und deutlich kühler. Am Mittwoch leichte Wetterbesserung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 15:00 Uhr