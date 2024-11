Das Wetter: Meist trüb, gebietsweise Regen; maximal 3 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt, besonders im Norden etwas Regen. Später lockert es an den Alpen auf, mit teils längerem Sonnenschein bei 3 bis 8 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen ein Mix aus Wolken, Sonne und Nebel. Am Sonntag im Norden etwas Regen. Tageshöchsttemperaturen 4 bis 9, am Wochenende in den Alpen bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2024 10:00 Uhr