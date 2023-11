Das Wetter: Meist trocken, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Meist trocken und klar, in Mittelfranken sowie südlich der Donau gebietsweise Regen, oberhalb von 800 Metern Schnee. Nächtliche Tiefstwerte: +3 bis -3 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen oft bewölkt bis trüb, nur ab und zu sonnige Abschnitte. Morgen nur ganz vereinzelt, ab Sonntag mehr Regen. Höchstwerte morgen 4 bis 13 Grad.

