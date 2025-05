Das Wetter: Meist trocken und freundlich, nur an den Alpen etwas Regen

Das Wetter in Bayern: Meist trocken und freundlich, nur in Alpennähe bewölkt mit Regen. Sehr windig bei 10 bis 20 Grad. Kommende Nacht meist klar, Abkühlung au 6 bis 1 Grad, örtlich Frostgefahr. Die Aussichten: In den nächsten Tagen meist sonnig, ab dem Nachmittag an den Alpen vereinzelt Schauer und Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2025 12:00 Uhr