Das Wetter: Meist trocken, im Süden klar, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht nur noch wenige Schauer und mitunter länger klar, besonders im Süden. Tiefsttemperaturen 9 bis 1 Grad. Am Tag vielerorts freundlich, am Nachmittag im nördlichen Franken Schauer; anfangs noch sehr lebhafter Wind. Dienstag und Mittwoch wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer, sonnige Abschnitte am ehesten im Süden. Höchstwerte 6 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2023 01:00 Uhr