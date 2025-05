Das Wetter: Meist trocken bei 7 bis 1 Grad

Das Wetter: Meist klar oder leicht bewölkt bei 7 bis 1 Grad. Gebietsweise Bodenfrost. Am Tag zunächst sonnig, später mehr Wolken. Im Osten und nördlich des Mains etwas Regen. Höchstwerte 13 bis 21 Grad. Am Wochenende vor allem im Westen freundlich, im Osten vereinzelt Regen, am Sonntag auch Gewitter. Lebhafter Wind bei maximal 13 bis 21 Grad. In den Nächsten Tiefstwerte bei 9 bis 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2025 20:00 Uhr