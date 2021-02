Nachrichtenarchiv - 02.02.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vielerorts stark bewölkt und von Westen her gebietsweise Regen bei lebhaften Winden. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Nächtliche Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen vielerorts trüb, in Teilen Nordbayerns mitunter länger anhaltend Regen. Donnerstag trocken mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Höchstwerte bis 13 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.02.2021 10:15 Uhr