Das Wetter: Meist stark bewölkt oder trüb, Höchstwerte bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in den Alpen westlich des Inns zeitweise sonnig. Ansonsten weiterhin stark bewölkt bis trüb, aber meist trocken. Höchstwerte minus 1 bis plus 3 Grad. Kommende Nacht wenig Wetteränderung, Tiefstwerte um minus 2 Grad. Die weiteren Aussichten: weiterhin vielerorts bewölkt oder trüb, nur in höheren Lagen des Bayerischen Waldes und in Alpennähe zeitweise sonnig. Am Wochenende vereinzelt Regen oder Sprühregen, etwas wärmer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.12.2020 11:45 Uhr