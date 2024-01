Das Wetter: Meist stark bewölkt mit Schauern, südlich der Donau freundlich

Das Wetter in Bayern: Überwiegend stark bewölkt mit Schauern, in höheren Lagen auch Schnee, dazu windig mit teils stürmischen Böen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Rhön, Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerischen Wald vor Starkregen. Nur südlich der Donau auch sonnig. Höchstwerte 4 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und in den kommenden Tagen kaum Änderung, ab Mittwoch in Süden freundlicher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 06:15 Uhr