Das Wetter: Meist stark bewölkt mit Regen oder Schnee bei 3 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Nur in Franken und der Oberpfalz zeigt sich heute die Sonne, sonst bleibt es windig und bewölkt mit etwas Regen, in den Bergen kann es schneien. Die Höchstwerte erreichen 3 bis 9 Grad. Kommende Nacht meist bewölkt mit Regen und Schnee, von Norden her klart es auf bei plus vier bis minus 3 Grad. Morgen wird es ähnlich wie heute. Am Montag dann teils freundlich, teils bewölkt und am Dienstag wird es bayernweit sonnig bei 2 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 10:00 Uhr