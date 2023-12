Das Wetter: Meist stark bewölkt mit Niederschlag, Werte bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst noch stark bewölkt bis trüb und gebietsweise Schnee, Schneeregen oder Regen. Später nachlassende Niederschläge. Höchstwerte 1 bis 5 Grad. Kommende Nacht außer an den Alpen kaum noch Schneefall, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte um minus 3 Grad. Dabei vielerorts Straßenglätte. Morgen teils bewölkt oder trüb, teils freundlich; vor allem an den Alpen oft sonnig. Freitag und Samstag vereinzelt Schnee, Schneeregen oder Regen, örtlich gefrierender Regen. Tiefstwerte bis minus 10, Höchstwerte bis plus 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 10:00 Uhr