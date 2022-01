Das Wetter: Meist stark bewölkt bei bis zu 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, nur vereinzelt Sonne. Höchstwerte minus 1 bis plus 4 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen trocken und teils bewölkt oder neblig-trüb, teils freundlich; besonders an den Alpen und in den Kammlagen der Mittelgebirge oft sonnig. Höchstwerte minus 4 bis plus 5 Grad, Tiefstwerte plus 3 bis minus 14 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2022 09:00 Uhr