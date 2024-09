Das Wetter: Meist sonnig und starke Böen, 19 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend sonnig mit einigen lockeren Wolkenfelder. Vielerorts sehr windig mit starken Böen. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. In der Nacht klar oder leicht bewölkt und es kühlt ab auf 13 bis 4 Grad. Die Aussichten: Morgen und in den kommenden Tagen meist freundlich, mit wenigen Wolken. Dabei weiterhin recht windig.

