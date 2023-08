Das Wetter: Meist sonnig, später örtlich Gewitter, bis 34 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, in der zweiten Tageshälfte örtlich Gewitter. Höchstwerte zwischen 29 und 34 Grad. Kommende Nacht meist klar. Abkühlung auf Werte um 19 Grad. Auch morgen recht freundlich, später örtlich Gewitter. Maximal 26 bis 31 Grad. Am Wochenende oft bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen, im Süden länger anhaltender Regen. Deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 10:00 Uhr