Das Wetter: Meist sonnig, später an den Alpen Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Heute ist es meist sonnig, nur im Alpenvorland ist es anfangs vereinzelt trüb. Es wird windig bei 14 bis 20 Grad. An den Alpen kann es ab dem Nachmittag Schauer und Gewitter geben. Kommende Nacht an den Alpen letzte Schauer, sonst meist klar bei Tiefstwerten zwischen 9 und 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Überwiegend freundlich, ab Nachmittag sind Schauer oder Gewitter möglich. Morgen 18 bis 23 Grad, ab Dienstag wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 10:00 Uhr