Das Wetter: Meist sonnig, örtlich Schauer und Gewitter; 19 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig und nur ganz im Westen Bayerns, in Alpennähe und im Bayerischen Wald vereinzelt Schauer oder Gewitter bei 19 bis 26 Grad. In der Nacht 12 bis 6 Grad. Morgen viel Sonne, nur an den Alpen leichte Schauer und Gewitter möglich. Am Mittwoch und Donnerstag wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Höchstwerte 19 bis 27 Grad.

