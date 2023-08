Das Wetter: Meist sonnig, örtlich heftige Gewitter

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig bei 29 bis 33 Grad. Später ganz vereinzelte, vielfach aber heftige Gewitter. In der Nacht zuerst noch vereinzelt Gewitter, sonst meist trocken und mitunter länger klar. Nachtwerte zwischen 19 und 15 Grad. Von morgen bis Donnerstag teils bewölkt, teils länger sonnig. Besonders an den Nachmittagen und am Abend Schauer und Gewitter. Tageswerte zwischen 25 und 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 16:00 Uhr