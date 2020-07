Das Wetter: Meist sonnig, örtlich Gewitter, Höchstwerte 21 bis 30 Grad

Auswärtiges Amt beruft wegen Entführung in Bagdad Krisenstab ein

Berlin: Wegen der Entführung einer Deutschen in der irakischen Hauptstadt Bagdad hat das Auswärtige Amt einen Krisenstab einberufen. Das bestätigte Außenminister Maas, der sich zur Zeit in Athen aufhält. Bewaffnete Männer hatten die Kulturvermittlerin gestern Abend im Zentrum von Bagdad in ihre Gewalt gebracht. Wie das irakische Innenministerium mitteilte, hat der Übergriff in der Nähe des Kulturinstituts stattgefunden, an dessen Aufbau das Opfer beteiligt ist und das die Arbeit junger irakischer Künstler unterstützt. Die Deutsche kommt aus Berlin, lebt aber schon seit mehreren Jahren in Bagdad und gilt dort in der Kunst-Szene als gut vernetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2020 15:00 Uhr