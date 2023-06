Das Wetter: Meist sonnig, örtlich Gewitter, bis 29 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Berlin setzt auf Nachbesserungen bei EU-Asylkompromiss

Berlin: Die Bundesregierung will sich für Nachbesserungen an dem EU-Kompromiss zu neuen Asylregeln einsetzen. Regierungssprecher Hebestreit sagte, es gehe darum, Familien mit minderjährigen Kindern in Asylverfahren an den EU-Außengrenzen besser zu schützen. Er verwies auf die Protokollnotiz, die die Bundesregierung gemeinsam mit Luxemburg, Portugal und Irland zu diesem Thema abgegeben hat. Die Initiative sei von Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen gekommen. Auch der Grünen-Politiker Hofreiter appellierte an die Parteiführung, die Verschärfung des Asylrechts in dieser Form zu verhindern. Die Verschärfung sei nicht nur menschenrechtlich problematisch, sondern schade auch dem Ansehen Deutschlands und Europas. Seine Parteikollegin, Außenministerin Baerbock, warb dagegen für die Einigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2023 15:00 Uhr