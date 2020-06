Das Wetter: Meist sonnig, örtlich Gewitter, 24 bis 29 Grad

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Es ist meist sonnig mit einigen Quellwolken, am Nachmittag und Abend sind lokale Gewitter möglich. Höchstwerte 24 bis 29 Grad. In der Nacht zunehmend gewittrig, es kühlt auf 14 Grad ab. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen oft bewölkt, teils länger anhaltender Regen, örtlich Gewitter. Nachts sinken die Temperaturen auf 15 bis 11 Grad, Höchstwerte am Tag 14 bis 22 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2020 10:15 Uhr