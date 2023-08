Das Wetter: Meist sonnig, örtlich Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend sonnig. Örtlich sind teils heftige Gewitter möglich bei 28 bis 32 Grad. In der Nacht kann es anfangs noch gewittern, sonst meist trocken und oft auch länger klar bei Werten um 18 Grad. Morgen und am Donnerstag teils sonnig, teils bewölkt und am Nachmittag und Abend kräftige Schauer und Gewitter bei höchstens 31 Grad. Am Freitag sonnig und trocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 12:00 Uhr