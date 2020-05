Das Wetter: Meist sonnig, maximal 17 Grad

Naturschutzbund ruft zu Vogelzählung auf

Berlin: Der Naturschutzbund ruft an diesem Wochenende zur Vogelzählung auf. Unter dem Motto "Stunde der Gartenvögel" sollen die Bügrer von Freitag bis Sonntag eine Stunde lang Vögel beobachten und melden. Der Umweltverband weist darauf hin , dass die Ergebnisse umso aussagekräftiger sind, je mehr Menschen mitmachen. Laut Nabu Chef Miller steht in diesem Jahr die Blaumeise bei der Zählung besonders im Blickpunkt, weil viele der Tiere derzeit an einer tödlichen Lungenkrankheit verenden. So seien dem Nabu bereits über 30.000 tote oder kranke Blaumeisen gemeldet worden. Alle Beobachtungen können dem Nabu am besten online gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon. Meldeschluss ist der 18. Mai.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 13:00 Uhr