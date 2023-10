Das Wetter: Meist sonnig, Höchstwerte zwischen 22 und 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Nur in Franken einige Wolken, sonst viel Sonnenschein bei 22 bis 28 Grad. Die Nacht wird zunächst klar, später gibt es im Norden Bayerns gebietsweise Regen. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Am Wochenende Wolken, Wind und nur gelegentlich Sonne. Besonders morgen kann es auch zeitweise regnen. Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad, ab Sonntag kühler. Tiefsttemperaturen in den Nächten: 9 bis minus 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 15:00 Uhr