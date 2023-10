Das Wetter: Meist sonnig, Höchstwerte zwischen 22 und 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, nur in Teilen Frankens am Nachmittag auch wolkig. 22 bis 27 Grad. Kommende Nacht teils bewölkt; später im Norden gebietsweise Regen. Abkühlung auf Werte um 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende Wolken und Wind, gelegentlich auch Sonne und besonders morgen Regen. Am Montag überwiegend freundlich und trocken. Tageshöchstwerte morgen zwischen 16 und 22, danach nur noch 7 bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.10.2023 12:15 Uhr