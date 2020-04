Das Wetter: meist sonnig, Höchstwerte zwischen 15 und 21 Grad

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute wird es meist sonnig, nur südlich der Donau gibt es einige Wolken. Es weht ein lebhafter Wind. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad im Landkreis Hof und 21 Grad an den Alpen sowie an Untermain und Bodensee. Kommende Nacht wird es klar, es kühlt ab auf Werte um 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch in den nächsten Tagen oft sonnig, dabei weiterhin sehr windig. Höchstwerte zwischen 16 und 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 06:00 Uhr