Das Wetter: Meist sonnig, Höchstwerte 6 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Bodensee zunächst noch Nebel und Hochnebel. Sonst sonnig bei 6 bis 14 Grad. In der Nacht örtlich Nebel und Tiefstwerte um -2 Grad. Auch morgen nach örtlichem Frühnebel überwiegend sonnig. Am Mittwoch in Nord- und Ostbayern oft bewölkt, südlich der Donau weiterhin freundlich. Am Donnerstag gebietsweise Regen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad, in den Nächten +6 bis -2 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.01.2024 11:45 Uhr