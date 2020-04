Das Wetter: Meist sonnig, Höchstwerte 15 bis 21 Grad

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau einige lockere Wolkenfelder, ansonsten ungetrübter Sonnenschein. Sehr windig mit starken Böen. Höchstwerte 15 bis 21 Grad. In der Nacht klar, es kühlt ab auf 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch in den nächsten Tagen oft sonnig. Morgen bleibt es noch sehr windig. Höchstwerte tagsüber 16 bis 23 Grad. Die Nächte bleiben frostfrei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 11:00 Uhr