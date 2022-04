Das Wetter: Meist sonnig, Höchstwerte 11 bis 16 Grad

Papst Franziskus spendet traditionellen Segen "Urbi et orbi"

Rom: Papst Franziskus hat auf dem Petersplatz den traditionellen Segen "Urbi et orbi", "Der Stadt und dem Erdkreis", gespendet. Zuvor sagte er in seiner Osterbotschaft, die Menschen brauchten den auferstandenen Jesus derzeit mehr denn je - am Ende einer Fastenzeit, die nicht enden zu wollen scheint. Das bezog der Papst zum einen auf die zwei Jahre Corona-Pandemie, die hinter uns liegen. Zum anderen auf den Krieg in der Ukraine. Wir brauchen Jesus, so der Papst wörtlich, um uns erneut zu sagen "Friede sei mit euch". Franziskus forderte alle Menschen auf, sich für den Frieden in der Ukraine einzusetzen und warnte davor, sich an den Krieg zu gewöhnen. Vorher hatten bereits Tausende Gläubige aus aller Welt an der Ostermesse auf dem Petersplatz teilgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.04.2022 12:30 Uhr