Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonne bei 25 bis 29 Grad. In der sternklaren Nacht Abkühlung auf 14 bis 9 Grad. Auch morgen meist sonnig, später örtliche Gewitter. Sonntag und Montag stark bewölkt mit Regen und Gewittern. Tageshöchstwerte morgen 24 bis 30, in den folgenden Tagen 16 bis 21 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 16:00 Uhr